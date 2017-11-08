Испания

Знаменитый в прошлом итальянский нападающий Кристиан Виери поддержал своего коллегу по игровому амплуа из Реала Карима Бензема.

В нынешнем сезоне Бензема отличился всего 2 голами в 12 поединках во всех турнирах, из-за чего стал все чаще подвергаться критике со стороны футбольной общественности.

Наиболее открытым в своих высказываниях в адрес Карима был бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который назвал француза переоцененным игроком.

Со словами Линекера не согласен Кристиан Виери, который заступился за Бензема и раскритиковал Гари.

"Я не знаю, почему Линекер такой важный работник телевидения. Он забил все свои голы с пяти метров", — сказал Виери в интервью BeIN SPORTS.

"Бензема – нападающий, но, если он не забьет в нескольким матчах, так что теперь, убить его за это?"

"Кто как не Линекер должен хорошо понимать подобные вещи", — подытожил Кристиан.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что Бензема является лучшей "девяткой" планеты".