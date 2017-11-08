Испания

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В Примере Дмитрий Чигринский провел за Барселону 12 матчей, из них 10 – в основном составе. Всего он сыграл в 18 поединках за каталонцев.

"Барселона — это другой мир. Я был поражен уровнем игроков, таких как Месси или Ибрагимович. Быть частью такой команды – это потрясающе. 25 миллионов евро, заплаченные за меня, давили психологически. Мне требовалось больше времени для адаптции, но я не смог этого сделать", — цитирует Чигринского Sport.es.

"Роналду – хороший нападающий, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде".

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