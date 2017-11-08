Нападающий "сине-гранатовых" Луис Суарес считает, что покупка Филиппе Коутиньо сделает каталонскую команду ощутимо сильнее.
Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, Getty Images
08 ноября 2017, 13:21
Прошлым летом Коутиньо был одной из главных трансферных целей Барселоны, однако Ливерпуль отказался расставаться с игроком.
Существует вероятность, что "сине-гранатовые" предпримут еще одну попытку приобрести Филиппе в январе.
По словам Суареса, если переход бразильца состоится, это принесет серьезную пользу "сине-гранатовым".
"Будет ли трансфер Коутиньо важным усилением для Барселоны? Очевидно, что да", — цитирует Суареса Mundo Deportivo.
"Филиппе – игрок, у которого есть амбиции, а в Барселоне хочет выступать любой футболист".
"Он прошел через очень сложный период, но Коутиньо – профессионал, потому он продолжает демонстрировать насколько хорошим игроком он является".
В нынешнем сезоне Филиппе отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 5 матчах за Ливерпуль.
Ранее сообщалось, что за Коутиньо с Барсой может побороться мадридский Реал.