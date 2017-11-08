Испания

Нападающий "сине-гранатовых" Луис Суарес считает, что покупка Филиппе Коутиньо сделает каталонскую команду ощутимо сильнее.

Прошлым летом Коутиньо был одной из главных трансферных целей Барселоны, однако Ливерпуль отказался расставаться с игроком.

Существует вероятность, что "сине-гранатовые" предпримут еще одну попытку приобрести Филиппе в январе.

По словам Суареса, если переход бразильца состоится, это принесет серьезную пользу "сине-гранатовым".

"Будет ли трансфер Коутиньо важным усилением для Барселоны? Очевидно, что да", — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

"Филиппе – игрок, у которого есть амбиции, а в Барселоне хочет выступать любой футболист".

"Он прошел через очень сложный период, но Коутиньо – профессионал, потому он продолжает демонстрировать насколько хорошим игроком он является".

В нынешнем сезоне Филиппе отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 5 матчах за Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что за Коутиньо с Барсой может побороться мадридский Реал.