Испания

Форвард Барселоны Лионель Месси не знает, как сложится его карьера в ближайшие годы.

"У меня всегда присутствовало желание выступать за Ньюэллз. Об этом я мечтал в детстве", — приводит слова Месси TyC Sports.

"Оказавшись в клубе, я представлял, что буду играть в аргентинской Примере".

"Мое будущее? Сейчас я не знаю, что произойдет в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в Ньюэллз, поскольку просто не знаю, где именно окажусь, – сказал Месси.

Отметим, что Лионель Месси в 1995-2000 годах выступал за детские команды Ньюэллз Олд Бойз.

Ранее сообщалось, что Месси провел 600-й матч за Барселону.