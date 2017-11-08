Испания

Полузащитник Бетиса Хоакин Санчес вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает AS, полузащитник Бетиса Хоакин Санчес продолжит выступать за текущий клуб.

36-летний футболист договорился с Бетисом о пролонгации текущего соглашения до 30 июня 2019 года.

Несмотря на то, что у Хоакина есть предложения из Катара и Китая, игрок настроен продолжить карьеру в Бетисе.

В текущем сезоне в Примере Хоакин отыграл 11 матчей, сумев забить 3 гола.

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