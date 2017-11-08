Испания

Мадридскому Реалу не удалось приобрести юного нападающего Сантоса Юри Альберто.

Сантос отклонил предложение Реала о покупке 16-летнего форварда Юри Альберто за 45 миллионов евро.

"Юри Альберто — новый Робиньо. За ним следит половина европейских клубов, и мадридский Реал даже предлагал нам за него 45 миллионов евро, но Сантос ответил отказом", — заявил пресс-секретарь Сантоса Луис Тавейра.

В прошлом сезоне Юри Альберто забил 51 гол в 35 матчах за юношескую команду Сантоса.

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