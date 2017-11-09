Испания

Вратарь Порту Икер Касильяс рассказал, что хотел бы продержаться в футболе на год дольше, чем Джанлуиджи Буффон.

"Буффон? Если он планирует завершить карьеру, то я постараюсь продержаться на год дольше, чем он", — приводит слова Касильяса AS.

"Хочу, чтобы моя карьера длилась на один года дольше".

"Решение Буффона? Думаю, он долго думал, когда принимал его. Надеюсь, он передумает, футболу нужны такие футболисты, как он", — считает Касильяс.

Ранее сообщалось, что лишь победа в Лиге чемпионов может заставить Буффона передумать завершать карьеру.

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