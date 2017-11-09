Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что рвение Каталонии к независимости не возымеет успеха.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, признанный испанскими властями незаконным.

Несмотря на то, что более 90 процентов людей отдали свой голос за отсоединение от Испании, результаты голосования были признаны в Мадриде недействительными.

Тем временем футбольная общественность продолжает размышлять над тем, в каком чемпионате будет выступать Барселона, если Каталония все же отделится. По мнению президента Хавьера Тебаса, переживать не о чем, ведь независимость регион так и не получит.

"Барселона останется в Примере", — сказал Тебас в интервью AS.

"Каталония не станет независимой и продолжит находиться в составе Испании, потому и Барселона останется в чемпионате Испании".

Ранее Тебас заявил, что в случае отделения Каталонии Барселона перестанет быть топ-клубом.