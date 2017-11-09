Испания

Капитана Реала Серхио Рамос хочет видеть вингера ПСЖ Неймара в Мадриде.

Накануне в испанских СМИ появилась информация о том, что переход Неймара в ПСЖ может быть лишь необходимым этапом для дальнейшего трансфера игрока в Реал.

Такую идею поддерживает и защитник мадридцев Серхио Рамос, который заявил, что был бы рад переходу бразильца в "королевский клуб".

"Я люблю выступать на поле рядом с лучшими. Естественно, Неймар является одним из сильнейших футболистов мира", — сказал Рамос в эфире Cadena Cer.

"Перейти в Реал из ПСЖ будет легче, чем из Барселоны. Такой трансфер был бы большим плюсом для нашей команды".

"У меня с Неймаром прекрасные отношения. Думаю, его переход в Реал возможен", — заключил Серхио.

Ранее сообщалось, что Неймар симулировал травму для того, чтобы не играть против Анже в чемпионате Франции.