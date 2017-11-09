Испания

Полузащитник Реала Мартин Эдегор, который сейчас играет в аренде в Херенвене, рассказал о своем будущем в Мадриде.

Эдегор перешел в Реал в 16-летнем возрасте и сразу же получил зарплату более 2 млн евро за сезон. Сходу заиграть в Мадриде Мартин не сумел. Сейчас он выступает за Херенвен.

"Реал доволен моим прогрессом. В клубе считают, что я проделываю отличную работу, и это очевидно хороший знак", — рассказал Эдегор Daglabet.

"Зимой в Мадрид я не вернусь. Мы поговорим о моем будущем следующим летом. Я думаю, через несколько сезонов сумею в полной мере раскрыть свой потенциал. У меня впереди еще много лет в футболе. Об этом часто забывается, если ты начал играть в очень раннем возрасте".

По информации Marca, Реал намерен продлить контракт с норвежцем до 2021 года.

В нынешней кампании на счету Эдегора 11 матчей и 1 ассист за Херенвен в Эредивизи.

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