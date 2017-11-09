Лидер Барселоны Лионель Месси вспомнил как развивалась ситуация с трансфером Неймара в ПСЖ.
Неймар и Лионель Месси, Getty Images
09 ноября 2017, 10:55
В летнее межсезонье парижский клуб сенсационно подписал Неймара, активировав клаусулу выкупа бразильца за рекордные 222 млн евро.
По словам нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси, он до последнего не знал, состоится ли данный трансфер.
"Честно говоря, мне было неизвестно, перейдет ли Неймар в ПСЖ", — сказал Лионель в интервью ESPN.
"До последнего дня мы были в летнем турне, общались, но не знали ничего. Он говорил, что все еще не решил, что делать дальше".
"Некоторые заявляют, что они знали о трансфере, но мне было ничего неизвестно до последней минуты".
Ранее сообщалось, что в ПСЖ Неймар пользуется особыми привилегиями.