Испания

"Сине-гранатовые" готовы потратить на приобретение полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо очень серьезную сумму.

Каталонский клуб продолжает работать над трансфером бразильского хавбека "красных".

Ранее испанские СМИ писали, что Барселона планирует приобрести Коутиньо в январе и готовит на его трансфер 80 млн евро.

Как сообщает Diario Sport, теперь сумма, которую согласны заплатить "сине-гранатовые" возросла на 50 процентов и составляет 120 млн евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 поединках АПЛ.

По слухам, Филиппе также готов приобрести мадридский Реал, который согласен выложить за трансфер 135 млн евро.