Испания

Голкипер Атлетика из Бильбао Кепа Аррисабалага в зимнее трансферное окно может стать игроком Реала.

Действующее соглашение 23-летнего вратаря с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и Кепа уже отверг предложение Атлетика о продлении контракта.

Как сообщает Marca, трансфер Аррисабалаги уже согласовал мадридский Реал, который рассматривает молодого вратаря в качестве замены Кейлору Навасу.

По информации издания, "королевский клуб" заплатит 20 млн евро и приобретет Кепу уже в январе.

Таким образом, надобность в покупке вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа для мадридцев отпадет.

Ранее стало известно, что переход Аррисабалаги уже одобрил главный тренер Реала Зинедин Зидан.