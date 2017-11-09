Испания

Капитан Реала Серхио Рамос выразил публичное несогласие с вингером команды Криштиану Роналду, который считает, что нынешняя команда слабее прошлосезонной.

Летом Реал покинули Пепе, Альваро Мората и Хамес Родригес. Мадридцы выдали плохой старт сезона – в Ли Лиге они уступают 8 очков Барселоне после 11 туров. Криштиану Роналду выразил мнение, что Реал стал слабее без ушедших игроков.

"Я не согласен с Криштиану. По-моему, считать, что Реал стал слабее – лицемерно", — заявил Рамос Cadena Ser.

"Когда мы выиграли два суперкубка (Европы и Испании – прим.), никто ни за кем не скучал. Я бы больше выделял травмы. Команда сильнее, когда мы вместе. Я ни за кем не скучаю. Ни за кем".

"Конечно, состав поменялся. Но одни люди привносили в команду одно, другие – иное".

Роналду в 7 матчах Ла Лиги забил лишь однажды, но Рамоса это не волнует.

"Мне все равно, кто забивает. Это приносит одно и то же удовлетворение для меня. Но у Роналду другая роль. Есть много индивидуальных титулов, которые зависят от того, какие голы ты забиваешь".

Кроме того, Рамос выразил мнение, что трансфер нападающего ПСЖ Неймара (ранее игравшего за Барселону) пошел бы на пользу Реалу.

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