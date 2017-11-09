Испания

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что прошлым летом надеялся на переход в состав Барселоны.

"Был близок к переходу в Барселону прошлым летом и в то же время далеко. Я не терял надежды на трансфер, но в конце концов этого не произошло", — приводит слова Ди Марии ESPN.

"Мое прошлое в Реале не было бы проблемой, так как я не фанат этого клуба и всегда говорю об этом, когда меня спрашивают", — сказал Ди Мария.

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