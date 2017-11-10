Испания

Бывший нападающий Реала Альваро Мората считает, что Реал вполне способен подписать самого дорогого футболиста современности Неймара.

Неймар этим летом перебрался из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории футбола.

Форвард Челси, Альваро Мората не исключает вариант, что в будущем бразилец может оказаться в рядах злейшего врага Барселоны — мадридского Реала, за который Альваро выступал до перехода в стан "синих".

"Переход Неймара в ПСЖ? Думаю, что это будет сложно осуществить из-за его прошлого, но все мы ни раз убеждались, что для Реала нет ничего невозможного", — сказал Мората в интервью газете El Larguero.

Добавим, что еще будучи игроком Сантоса Неймар был близок к переходу в Реал, но в последний момент его увела Барселона.

Ранее сообщалось, что Реал всерьез рассчитывает подписать Неймара.