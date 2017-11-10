Испания

​"Матрасники" намерены переманить у Манчестер Юнайтед полузащитника Андера Эрреру.

Приоритетом главного тренера Атлетико Диего Симеоне на трансферном рынке на данный момент является укрепление средней линии.

AS сообщает, что первым летним новичком может стать полузащитник МЮ Андер Эррера. Отмечается, что летом испанцы уже пытались вернуть Андера на родину, но тогда переговоры зашли в тупик.

Контракт Эрреры с "красными дьяволами" заканчивается в конце сезона, а это значит, что уже зимой он сможет вступать в официальные переговоры с любым клубом.

При этом издание уверяет, что МЮ предлагал игроку новый контракт, но он ответил отказом.

В текущем сезоне Эррера сыграл за манкунианцев 15 матчей, проведя на поле в общей сложности 907 минут.

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