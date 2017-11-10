Испания

В ближайшее время полузащитник Серхи Роберто продлит контракт с Барселоной на новых условиях.

Недавно в прессе появилась информация, что Барселона вступила в переговоры с полузащитником Серхи Робертом касательно продления нынешнего соглашения, которое рассчитано до середины 2019 года.

Mundo Deportivo информирует о том, что игроку будет предложено продлить соглашение до июня 2022 года, а в новом контракте будет прописана клаусула в размере 400 миллионов евро.

Ожидается, что все детали будут улажены до Рождества, а очередной этап переговоров пройдет буквально в начале следующей недели.

В текущем сезоне Роберто провел за Барсу 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассист.

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