После ухода Неймара из Барселоны в ПСЖ перед Жорди Альбой открылись новые возможности.
Жорди Альба против Неймара, Getty Images
10 ноября 2017, 13:15
Защитник Барселоны Жорди Альба признался, что остался доволен переходом Неймара а ПСЖ.
"Неймар – великий футболист, и его уход в ПСЖ не лучшим образом сказался на силе нашей команды, — сказал Альба в интервью Mundo Deportivo. – Но лично для меня это пошло на пользу. Теперь у меня больше возможностей для подключения в атаку, и это мне нравится. К тому же, судя по результатам, команда достойно пережила его потерю".
В нынешнем сезоне Жорди Альба записал на свой счет пять результативных передач во всех турнирах.
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