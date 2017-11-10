Испания

После ухода Неймара из Барселоны в ПСЖ перед Жорди Альбой открылись новые возможности.

Защитник Барселоны Жорди Альба признался, что остался доволен переходом Неймара а ПСЖ.

"Неймар – великий футболист, и его уход в ПСЖ не лучшим образом сказался на силе нашей команды, — сказал Альба в интервью Mundo Deportivo. – Но лично для меня это пошло на пользу. Теперь у меня больше возможностей для подключения в атаку, и это мне нравится. К тому же, судя по результатам, команда достойно пережила его потерю".

В нынешнем сезоне Жорди Альба записал на свой счет пять результативных передач во всех турнирах.

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