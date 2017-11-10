Испания

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл получил мышечную травму бедра и его возвращение на поле снова откладывается.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму бедра левой ноги и проведет вне игры несколько недель.

Валлиец не выходил на поле с конца сентября из-за травмы икроножной мышцы, полученной в игре против Боруссии Д, но надеялся сыграть в мадридском дерби против Атлетико.

На прошлой неделе Бэйл вернулся в общую группу, но на тренировке в четверг, 9-го ноября, почувствовал дискомфорт в левой ноге. Футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него фибриллярный разрыв средней трети длинной приводящей мышцы.

Для восстановления от такой травмы нужно от двух до шести недель, поэтому Бэйл совершенно точно пропустит матч против Атлетико, который состоится 18 ноября.

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал семь матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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