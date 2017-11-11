Полузащитник Реала Иско высказался о рецидиве повреждения своего одноклубника Гарета Бэйла.
Иско, Getty Images
11 ноября 2017, 10:55
28-летний валлиец больше месяца провел в лазарете, однако, не успев вернуться в общую группу, вновь вылетел на достаточно длительный срок.
По словам полузащитника Реала Иско, сейчас для Бэйла наступил трудный момент.
"Гарет травмирован уже достаточно долго".
"Он переживает тяжелое время", — коротко прокомментировал ситуацию Иско.
Бэйл не выходил на поле с 26 сентября, когда Реал в рамках Лиги чемпионов обыграл Боруссию со счетом 3:1.