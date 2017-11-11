Испания

Полузащитник Реала Иско высказался о рецидиве повреждения своего одноклубника Гарета Бэйла.

28-летний валлиец больше месяца провел в лазарете, однако, не успев вернуться в общую группу, вновь вылетел на достаточно длительный срок.

По словам полузащитника Реала Иско, сейчас для Бэйла наступил трудный момент.

"Гарет травмирован уже достаточно долго".

"Он переживает тяжелое время", — коротко прокомментировал ситуацию Иско.

Бэйл не выходил на поле с 26 сентября, когда Реал в рамках Лиги чемпионов обыграл Боруссию со счетом 3:1.