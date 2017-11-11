Бек Реал Сосьедада Альваро Одриосола рассказал о футболистах, на которых он равняется.
Альваро Одриосола, EPA
11 ноября 2017, 13:55
В нынешнем сезоне 21-летний защитник продолжает ярко выступать в Примере.
Не так давно появилась информация, что игроком интересуется мадридский Реал, при этом сам Альваро является поклонником сразу двух личностей, в данный момент находящихся в "королевском клубе".
"Моим футбольным кумиром был Зидан. Как игрок он впечатлял и был для меня настоящим идолом".
"Что касается мой позиции, то сейчас мне очень нравится Дани Карвахаль. Для меня он лучший правый защитник в мире".
"Моя игра чем-то похожа на его, и я постоянно учусь у него, наблюдая за тем, как и что он делает", — цитирует Одриосолу Marca.
В нынешнем сезоне Альваро уже успел отдать 4 результативные передачи в 11 матчах Примеры.