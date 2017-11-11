Испания

Защитник ПСЖ Маркиньос может перебраться в мадридский Реал.

В нынешнем сезоне защита Реала находится не в лучшем состоянии. Рафаэль Варан регулярно травмируется, Серхио Рамос демонстрирует не лучшую игровую форму, а многоопытный Пепе и вовсе покинул команду, перебравшись в Бешикташ.

Как сообщает The Mirror, руководство "королевского клуба" обеспокоено проблемами в задней линии команды, и собирается усилиться с помощью бека ПСЖ Маркиньоса.

За бразильского футболиста мадридцы готовы выложить порядка 80 млн евро.

По информации издания, попытку заполучить Маркиньоса Реал может предпринять уже в январе.

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