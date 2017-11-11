Испания

Защитник Барселоны Хавьер Маскерано не исключает, что покинет клуб по окончанию сезона.

Контракт Маскерано с Барселоной рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Я думаю, что в этот раз все может случиться. Я могу покинуть Барселону в 2018. Обычно мы в конце сезона встречались с руководством клуба и они принимали решение о моем будущем. Возможно, в этот раз я буду решать, оставаться ли в Барсе", — заявил Маскерано La Nacion.

"Мое будущее? Не знаю, такие решения не принимаются наспех. Это не одно и то же – вернуться в Ривер Плейт со всеми сопутствующими требованиями, остаться в Европе или же отправиться в чемпионат, где ментальная нагрузка меньше".

Маскерано перешел в Барселону в 2010 году из Ливерпуля. В столице Каталонии он выиграл 16 трофеев, среди которых – 4 титула чемпиона Испании и 2 Лиги чемпионов.

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