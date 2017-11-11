Испания

Защитник Севильи Клеман Ленгле настаивает, что ему хорошо и в нынешнем клубе, но не исключает трансфер в Барселону.

Ленгле перешел в Севилью в январе этого за 5 млн евро. Клеман сумел сразу же стать основным защитником команды. Его уверенная игра привела к слухам о возможном трансфере в Барселону.

"Барселона – хорошая команда, но я счастлив в Севилье, это тоже хорошая команда", — заявил Клеман в интервью клубной пресс-службе.

"Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас я сконцентрирован на играх за Севилью в Ла Лиге и Лиге чемпионов".

"Считаю, что я адаптировался. Я пытаюсь разговаривать на испанском, город Севилья великолепен, и я доволен тем количеством игрового времени, которое получаю".

В нынешнем сезоне Клеман провел 12 поединков за Севилью во всех турнирах и отметился 2 голами.

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