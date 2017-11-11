Испания

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля помог своей команде набрать три пункта в матче с Альмерией.

На 36-й минуте матча Альбасете – Альмерия Роман Зозуля отпасовал Дани Родригесу, и эта передача стала результативной – хавбек хозяев открыл счет в матче.

Уже на 56-й минуте игры дело дошло до самого Зозули – украинский форвард забил второй мяч в матче, тем самым установив финальный счет – 2:0.

Отметим, что для Зозули это уже третий гол в 10 матчах Сегунды. Кроме того 27-летний украинец отличился двумя результативными передачами.

Смотрите на Football.ua обзор матча Альбасете — Альмерия.

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