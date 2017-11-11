Испания

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Альбасете — Альмерия.

Альбасете дома сумел переиграть Альмерию благодаря Роману Зозуле.

Альбасете – Альмерия 2:0

Голы: Родригес, 36, Зозуля, 56

Альбасете: Надаль, Давид Морильяс, Савельич, Арройо, Гаффур, Сусаета (Сесар, 62), Родригес, Эрисе, Эрреро, Эрнандес (Бела, 54), Зозуля (Гальвес, 75)

Альмерия: Роман, Мотта, Морсильо (Овона, 83), Гонсалес, Трухильо, Рубен Алькарас (Муньос, 70), Панадеро, Фидель (Халуа, 70), Хоакин Фернандес, Кабальеро, Посо

Предупреждения: Эрнандес, Морсильо, Хоакин Фернандес, Эрисе, Кабальеро

Удален: Хоакин Фернандес, 90

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