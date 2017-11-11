Испания

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не поможет партнерам по команде в матче с Нигерией.

Лионель Месси не будет принимать участие в матче со сборной Нигерии, сообщил официальный сайт аргентинской федерации футбола.

Вместо того, чтобы отправиться в Кубань прямиком из Москвы, где прошел матч Россия – Аргентина (0:1), 30-летний футболист прибудет в расположении Барселоны.

У Месси нет никакой травмы, а в Федерации футбола Аргентины поясняют это тем, что их лидеру необходим дополнительный отдых.

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 16 голов в 17 матчах во всех турнирах.