Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не поможет партнерам по команде в матче с Нигерией.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
11 ноября 2017, 23:29
Лионель Месси не будет принимать участие в матче со сборной Нигерии, сообщил официальный сайт аргентинской федерации футбола.
Вместо того, чтобы отправиться в Кубань прямиком из Москвы, где прошел матч Россия – Аргентина (0:1), 30-летний футболист прибудет в расположении Барселоны.
У Месси нет никакой травмы, а в Федерации футбола Аргентины поясняют это тем, что их лидеру необходим дополнительный отдых.
В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 16 голов в 17 матчах во всех турнирах.