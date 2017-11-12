Испания

Руководство мадридского клуба готово потратить летом следующего года крупную сумму на одного-двух футболистов.

По информации Marca, руководство Реала намерено приобрести следующим летом одного-двух топ-футболистов, которые способны сходу серьезно усилить мадридский клуб.

Недавно сообщалось об интересе Реала к Неймару , однако этот трансфер маловероятен, ввиду как финансовых причин, так и полного нежелания ПСЖ продавать бразильца.

Кроме того Реал будет делать акцент на подписание молодых футболистов, таких как вратарь Атлетика Кепа Аррисабалага , у которого истекает соглашение с баскским клубом 30 июня 2018 года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.