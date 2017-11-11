Испания

Барселона готова продать Арду Турана, Дениса Суареса и Рафинью Алькантару.

Руководство Барселоны готово продать сразу троих полузащитников с целью заработать денег на приобретение Филиппе Коутиньо и защитника Аякса Маттейса де Лигта.

Как сообщает Mundo Deportivo, в Барселоне приняли решение расстаться с бразильцем Рафиньей, испанцем Денисом Суаресом и турком Ардой Тураном.

Отмечается, что ни по одному из футболистов не поступали предложения. Слухи о том, что Туран покинет Барселону, появились уже очень давно и сообщается, что игрок интересен турецкому Галатасараю.

Рафинья желает найти игровую практику после травмы, и для этого готов покинуть команду.

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