Национальная сборная Испании в товарищеском поединке сумела разгромить Коста-Рику. Два из пяти мячей на счету хавбека Ман Сити Давида Сильвы.

 

Испания – Коста-Рика 5:0 
Голы: Альба, 6, Мората, 23, Сильва, 51, 55, Иньеста, 73.

Испания: Аррисабалага — Одриосола, Рамос (Начо, 46), Пике (Бартра, 46), Альба — Бускетс (Сауль, 46) — Сильва, Иско (Асенсио, 65), Алькантара, Иньеста (Луис Альберто, 74) — Мората (Аспас, 46).

Коста-Рика: Карвахаль — Гамбоа, Уостон (Гутьеррес, 63), Кальво, Дуарте (Гонсалес, 56), Овьедо (Матаррита, 66) — Боланьос (Уоллес, 60), Борхес, Техеда, Венегас (Родригес, 75) — Уренья (Ортис, 56).

Предупреждения: Алькантара — Уостон.