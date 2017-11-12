Представляем вашему вниманию обзор поединка сборных Испании и Коста-Рики.
Испанцы радуются голу, @lavozdesl
12 ноября 2017, 07:27
Национальная сборная Испании в товарищеском поединке сумела разгромить Коста-Рику. Два из пяти мячей на счету хавбека Ман Сити Давида Сильвы.
Испания – Коста-Рика 5:0
Голы: Альба, 6, Мората, 23, Сильва, 51, 55, Иньеста, 73.
Испания: Аррисабалага — Одриосола, Рамос (Начо, 46), Пике (Бартра, 46), Альба — Бускетс (Сауль, 46) — Сильва, Иско (Асенсио, 65), Алькантара, Иньеста (Луис Альберто, 74) — Мората (Аспас, 46).
Коста-Рика: Карвахаль — Гамбоа, Уостон (Гутьеррес, 63), Кальво, Дуарте (Гонсалес, 56), Овьедо (Матаррита, 66) — Боланьос (Уоллес, 60), Борхес, Техеда, Венегас (Родригес, 75) — Уренья (Ортис, 56).
Предупреждения: Алькантара — Уостон.