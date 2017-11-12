Испания

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги впечатлен своим подопечным.

Сборная Испании провела товарищеский поединок против национальной команды Коста-Рики, которую разгромила со счетом 5:0.

На послематчевой пресс-конференции Лопетеги выделил Иско, который не забил, но провел сильный матч, прежде чем был заменен из-за повреждения.

"Иско уже поселился в футбольной элите. Он один из лучших игроков мира, — говорит Лопетеги. — Он невероятен, он действительно постоянно играет на максимальном уровне, и этого очень трудно достичь".

"Он один из лучших не только благодаря своим физическим умениям, а и благодаря великому душевному состоянию, которое сделало его отличным игроком. Я не сомневаюсь, что в Иско впереди великая карьера и он еще много добьется", — подытожил Лопетеги.

В нынешнем сезоне Иско сумел забить 4 гола в 11 поединках чемпионата Испании.