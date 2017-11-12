Испания

Полузащитник сборной Испании и Реала Иско получил повреждение.

Иско получил повреждение бедра в товарищеском матче против Коста-Рики (5:0).

В результате этого он не поможет своей национальной команде в ближайшем поединке против России, который запланирован на 14 число.

Вместо это Иско возвращается в расположение Реала, где продолжит восстановление.

Более того, испанская пресса сообщает, что полузащитник рискует не успеть восстановиться к матчу "сливочных" против Атлетико, который пройдет 18 ноября в рамках 12-го тура Ла Лиги.

В текущем сезоне Иско провел за Реал 17 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.