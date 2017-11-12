Испания

Защитник Валенсии Джейсон Мурильо признался, что не был счастлив в Интере.

Мурильо перебрался в Европу в 18-летнем возрасте.

"Помню, мне позвонили и сказали, что я отправляюсь в Италию. Прямо на следующий день. Я вернулся домой – моя мама плакала. Я хотел рассказать ей, но она все уже знала. Просто не мог поверить в это", — пожаловался Мурильо AS.

"Я и понятия не имел о трансфере. Отправился в Нигерию на молодежный турнир, а когда вернулся – моя жизнь уже изменилась. Я даже не знал о переговорах с Удинезе. Естественно, каждый паренек из Южной Америки мечтает играть в Европе, но тут мне было 18 и я оказался один в новой стране. Профессия футболиста требует подобных жертв".

"В конце концов, я в Удине только прошел медосмотр, а затем был немедленно отправлен в аренду в Гранаду. Это было лучше для меня, ведь я разговариваю по-испански и мог получить там европейский паспорт".

"Итальянский футбол помог мне здорово вырасти тактически, это жизненно важно для защитника. В Испании больше пространства, чаще случаются единоборства и мои навыки здорово помогают".

Мурильо с 2015 по 2017 год выступал за Интер. Нынешним летом он перебрался в Валенсию.

"Я просто хотел покинуть Интер. Если ты где-то не счастлив – нужно искать новые горизонты. Когда появился вариант с Валенсией, я немного задумался. Затем мне рассказали о проекте этого клуба и на второй встрече я согласился на предложение левантийцев".

"Тренер, клуб и агент верят в меня, а поддержка фанатов заставляет биться за Валенсию изо дня в день".

В нынешнем сезоне на счету Мурильо 7 матчей в Ла Лиге.

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