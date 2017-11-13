Испания

Защитник Севильи Симон Кьяер рассказал, что в возрасте 18 лет мог перейти в Реал.

Тогда, еще в 2007 году, Кьяер имел предложение от Реала и мог выступать за Кастилью.

"У меня был шанс стать игроком мадридского Реала, да. Я не понимал, почему Мидтъюлланд этого не захотел", – приводит слова Кьяера Ekstra Bladet.

"Реал пригласил меня на просмотр, а затем предложил 600 тысяч евро моему клубу, но Мидтъюлланд отказался от сделки", — сказал Кьяер.

Спустя четыре года Симоне Кьяер перебрался в Палермо за четыре миллиона евро.

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