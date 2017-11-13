Испания

Универсал Серхи Роберто может остаться в Барселоне еще на 5 лет.

Руководство Барселоны выразило желание продлить действующее соглашение с одним из своих воспитанников — Серхи Роберто.

По информации Mundo Deportivo, новый контракт испанца будет рассчитан на пять лет, до лета 2022 года.

Кроме того, в соглашении будет прописана сумма отступных, за которую любой клуб сможет приобрести Роберто — 400 млн евро. Настолько большой клаусулы в Барселоне на данный момент нет ни у одного футболиста.

В нынешнем сезоне Роберто провел уже 9 матчей за Барселону в рамках чемпионата Испании, а также 4 поединка в Лиге чемпионов. Забил один гол.

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