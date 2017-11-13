Поединок Атлетико — Эльче станет первым в истории Испании, в котором используют технологию VAR.
marca
13 ноября 2017, 08:51
По информации авторитетного издания Marca, в испанском футболе впервые будет опробована технология видеоповторов. Случится это на матче Кубка Испании между Атлетико и Эльче, который состоится 29 ноября.
Сообщается, что Королевская испанская федерация футбола после некоторого обсуждения, одобрила применение видеоповторов на поединке, который пройдет на новом стадионе Атлетико — Ванда Метрополитано.
Матч Атлетико Мадрид – Эльче рассматривается как тестирование системы VAR.
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