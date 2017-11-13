Испания

Форвард Реала Карим Бензема прокомментировал игру рядом с Криштиану Роналду.

Карим Бензема после своего перехода в мадридский Реал из Лиона выиграл огромное количество трофеев и забил множество голов, однако понимает, что никогда не был "первым парнем на деревне".

"В Реале я забиваю много голов, но когда рядом с тобой играет парень, который забивает по 50 голов за сезон, трудно выделяться", — сказал Бензема Canal+.

"Я люблю футбол и люблю выигрывать титулы. Мне весело. Криштиану и я — у нас отличные отношения. Мне нравится играть с ним. Он любит играть одним касанием мяча и более эгоистичен, чем я, но это вполне нормально. Меня это не беспокоит, ведь это хорошо для нашей команды".

Этот сезон для Бензема уж 9-й в мадридском клубе, но сам игрок не был уверен, что так надолго останется в Мадриде.

"Я не думал, что я останусь в Реале на девять лет. Когда играл в Лионе, представил себе переезд в Реал, чтобы выиграть титулы.

Самое трудное в Мадриде — это давление. Критика моей игры? Это делается, чтобы продать газеты. Я к этому привык. Я сосредотачиваюсь на футболе. С возрастом я научился сохранять спокойствие", — добавил Бензема.

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