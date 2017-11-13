Испания

В прессе продолжают муссировать тему с потенциальным переходом форварда ПСЖ Неймара в Реал.

Недавно появились слухи, что Неймар сожалеет о своем переходе в ПСЖ.

На эту новость тут же отреагировал президент клуба Флорентино Перес, который стал вынашивать идею покупки звездного бразильца.

The Guardian, ссылаясь на испанские источники, передает, что Реал оценил Неймара в 400 миллионов евро. Однако платить такие деньги клуб не готов.

Вместо этого "сливочные" готовы предложить ПСЖ за Неймара двоих футболистов плюс определенную сумму денег. Речь идет о Гарете Бэйле и Тони Кроосе.

При этом само издание называет эти слухи весьма сомнительными.

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