Испания

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара прямо сейчас счастлив в нынешнем клубе, но не исключает вариант с уходом в Барселону.

Алькантара перебрался в Баварию из Барселоны за 20 миллионов евро.

"Барселона навсегда останется моим домом. У меня осталась большая привязанность не только к клубу, но и к городу", — сказал Алькантара Catalunya Radio.

"Однако сейчас я счастлив в Баварии, поэтому не моuу сказать, что я точно вернусь в Барсу. Тем не менее, в футболе все быстро меняется".

"В прошлом сезоне я продлил контракт с Баварией, но в будущем может случиться так, что наши пути разойдутся", — добавил полузащитник.

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