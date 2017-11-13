Испания

Форвард Атлетико Антуан Гризманн хотел бы, чтобы в атаке с ним вместе действовали форварды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе.

В последнее время в прессе ходит много слухов о будущем Гризманна. Была информация, что Атлетик наконец согласился продать своего лидера, а больше других им интересовалась Барселона.

Однако сам Гризманн не против поиграть с Неймаром и Мбаппе, которые играют за ПСЖ.

"Мечтаю ли я о такой связке, как Мбаппе-Гризманн-Неймар? Да, конечно, почему нет?", — ответил вопросом на вопрос Антуан.

Быть может, именно после такого ответа француза парижский клуб активизирует свой интерес.

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