Испания

Форвард Реала Карим Бензема вспомнил свои отношения с тренером Жозе Моуриньо.

В 2011 году после того, как прошел первый год Бензема в Реале, Жозе Моуриньо на одной из пресс-конференций сравнил его с кошкой. Вот те самые слова "особенного":

"Если у меня нет возможности вести охоту с собакой, я буду делать это с кошкой. Понятно, что с собакой моя охота была бы успешнее, но если у вас нет собаки, а есть кошка, вы будете довольствоваться именно этим".

В интервью французскому изданию CANAL+ Карим вспомнил эту историю.

"У нас всегда были хорошие отношения с Моуриньо, но тот его монолог не нес благих намерений. Он смеялся надо мной, а в таких случаях, если у меня есть уважение к человеку, я начну терять его".

"Я сказал Жозе то, что должен был, и наш разговор продлился целый час. Я попросил тренера уважать меня. С тех пор не было никаких кошек или собак", — сказал Бензема.

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