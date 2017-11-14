Испания

Туринский Ювентус хочет обзавестись хавбеком мадридского Реала.

Дани Себальос, лишь летом перебравшийся в стан "королевского клуба" из Бетиса, попал в сферу интересов Ювентуса.

Как сообщает Tuttosport, Ювентус намерен уже в январе арендовать игрока до конца нынешнего сезона.

Кроме "старой синьоры" 21-летний испанец интересен и Милану.

В нынешнем сезоне Себальос успел провести в Реале всего пять матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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