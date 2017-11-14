Туринский Ювентус хочет обзавестись хавбеком мадридского Реала.
Дани Себальос, getty images
14 ноября 2017, 09:23
Дани Себальос, лишь летом перебравшийся в стан "королевского клуба" из Бетиса, попал в сферу интересов Ювентуса.
Как сообщает Tuttosport, Ювентус намерен уже в январе арендовать игрока до конца нынешнего сезона.
Кроме "старой синьоры" 21-летний испанец интересен и Милану.
В нынешнем сезоне Себальос успел провести в Реале всего пять матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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