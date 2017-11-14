Испания

Летом "королевский клуб" планирует расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, и, использовав вырученные деньги, приобрести как минимум одну суперзвезду.

В нынешнем сезоне валлиец продолжает страдать от различного рода травм, фактически не вылезая из командного лазарета.

Как сообщает AS, руководство Реала более не намерено терпеть постоянное отсутствие игрока на поле и собирается продать Бэйла будущим летом.

Также, по информации издания, "бланкос" уже составили список игроков, которых будут рассматривать в качестве усиления. В него вошли хавбек Челси Эден Азар, звездный дуэт из Тоттенхэма Деле Алли – Харри Кейн, не менее знаменитая пара форвардов ПСЖ Килиан Мбаппе – Неймар, а также опытный нападающий Баварии Роберт Левандовски.

Ранее сообщалось, что Мадрид собирается покинуть Криштиану Роналду.