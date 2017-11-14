Испания

Похоже, что будущим летом форвард Атлетико Антуан Гризманн переберется в Барселону.

Информация об интересе Барселоны к Гризманну появилась сразу после ухода из клуба Неймара. Буквально недавно сообщалось, что Антуан — главная трансферная цель клуба.

Sky Sports со ссылкой на Le10Sport сообщает, что Барселона удалось договориться с Гризманном об условиях личного контракта.

Отмечается, что "сине-гранатовые" согласились платить французу 20 миллионов евро в год и предоставить ему контракт сроком на пять лет.

Ожидается, что за трансфер форварда Барселона заплатит Атлетико около 200 миллионов евро.

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