Испания

В поединке против принципиального соперника "королевский клуб" не сможет рассчитывать на ряд ключевых исполнителей.

В предстоящем туре Примеры Реал отправится в гости к мадридскому Атлетико.

В преддверии поединка "бланкос" испытывают серьезные кадровые потери, так как сразу несколько важных игроков не смогут принять участие в матче.

Накануне газета AS писала о том, что пропустивший 8 матчей из-за перикардита Карвахаль будет включен в заявку на поединок с Атлетико, однако футболист продолжает работать вне общей группы.

Как сообщает Marca, врачи не позволят Дани выйти на поле, при этом под большим вопросом находится участие в матче Кейлора Наваса, который также занимается по индивидуальной программе.

Не сыграют против Атлетико и Гарет Бэйл с Матео Ковачичем, которые прочно обосновались в командном лазарете.

Матч между Атлетико и Реалом состоится 18 ноября.

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