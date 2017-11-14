Испания

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля стал одним из лучших игроков минувшего тура испанской Сегунды.

В рамках 14-го тура второго по силе дивизиона Испании Альбасете дома сумел переиграть Альмерию со счетом 2:0.

В этой игре украинский форвард отметился голом и результативной передачей.

По версии Marca, за эти действия Роман попал в символическую сборную тура Сегунды.

В текущем сезоне на счету Зозули 3 гола и 2 ассиста в матчах за Альбасете, а его команда с 16-ю очками занимает 17-е место.

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