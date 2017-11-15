Испания

Полузащитник Барселоны Денис Суарес рассчитывает остаться в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что Наполи намерен приобрести Дениса Суареса и предложить ему больше игровой практики, нежели у него в Барселоне.

Тем не менее, как сообщает Diario Sport, 23-летний футболист не намерен переходить в Наполи и рассчитывает остаться в Барселоне.

В нынешнем сезоне Денис принял участие лишь в восьми матчах Барселоны во всех турнирах (три в стартовом составе) и забил два гола.

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