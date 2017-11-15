Полузащитник Барселоны Денис Суарес рассчитывает остаться в каталонском клубе.
ДЕНИС СУАРЕС, GETTY IMAGES
15 ноября 2017, 01:22
Тем не менее, как сообщает Diario Sport, 23-летний футболист не намерен переходить в Наполи и рассчитывает остаться в Барселоне.
В нынешнем сезоне Денис принял участие лишь в восьми матчах Барселоны во всех турнирах (три в стартовом составе) и забил два гола.
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