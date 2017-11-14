Испания

Трансферный консультант Барселоны Ариедо Брайда опроверг слухи о том, что каталонский клуб ведет переговоры о продаже Алейша Видаля в Рому.

Накануне в итальянских и испанских СМИ появились слухи о том, что спортивный директор Ромы Мончи ведет переговоры с Барселоной о подписании бывшего правого защитника Севильи Алейша Видаля.

"У меня нет никаких новостей по этому поводу и никаких контактов с Ромой на счет этого игрока", — заявил Брайда.

В текущем сезоне 28-летний испанец провел за Барселону пять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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