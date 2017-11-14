Испания

Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес посетил товарищеский матч между сборными Германии и Франции.

Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес прибыл на матч между сборными Германии и Франции с целью просмотреть в деле форварда французов и мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Тем не менее, к сожалению для функционера каталонского клуба, 26-летний Гризманн остался в запасе.

В текущем сезоне Гризманн провел за Атлетико 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона согласилась платить Гризманну 20 миллионов евро в год.