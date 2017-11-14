Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес посетил товарищеский матч между сборными Германии и Франции.
Антуан Гризманн, Getty Images
14 ноября 2017, 22:37
Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес прибыл на матч между сборными Германии и Франции с целью просмотреть в деле форварда французов и мадридского Атлетико Антуана Гризманна.
Тем не менее, к сожалению для функционера каталонского клуба, 26-летний Гризманн остался в запасе.
В текущем сезоне Гризманн провел за Атлетико 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Барселона согласилась платить Гризманну 20 миллионов евро в год.